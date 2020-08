Milano prosegue in rally con le altre Borse europee

editato in: da

(Teleborsa) – Piazza Affari e le altre borse europee proseguono in rally, in scia alle indicazioni positive arrivate dall’indice ZEW tedesco, che conferma la ripresa in atto in Germania e nel resto dell’Eurozona. A Milano, pioggia di acquisti sui bancari, in vista di nuove operazioni di consolidamento.

L’Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,49%. Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell’1,27% a quota +143 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,93%.

Tra gli indici di Eurolandia ottima performance per Francoforte, che registra un progresso del 2,50%, exploit di Londra, che mostra un rialzo del 2,31%, e su di giri Parigi (+2,7%). Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con il FTSE MIB in rialzo del 2,89%.

Risultato positivo a Piazza Affari per i settori viaggi e intrattenimento (+4,27%), bancario (+3,78%) e petrolio (+3,49%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Banco BPM (+7,88%), Mediobanca (+6,18%), Fineco (+5,84%) e Banca Generali (+4,70%).

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Ferragamo (+6,78%), Autogrill (+6,50%), Saras (+4,78%) e Technogym (+4,42%).

Fra i peggiori Datalogic, che continua la seduta con -2,49%.

Sotto pressione Aeroporto di Bologna, che accusa un calo dell’1,89%.

Scivola Ascopiave, con un netto svantaggio dell’1,85%.

In rosso Carel Industries, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,37%.