Milano Pride 2020, Zurich Italia lancia campagna #OrgogliosiInsieme

editato in: da

(Teleborsa) – Al via la campagna #OrgogliosiInsieme di Zurich Italia che, anche quest’anno, rinnova così la propria partecipazione al Milano Pride. L’Azienda ha promosso una raccolta fondi che coinvolgerà i dipendenti, i quali potranno condividere sui social utilizzati per la comunicazione interna i loro post sul tema della diversità utilizzando l’hashtag della campagna. Per ogni post pubblicato dal dipendente, la Compagnia farà una donazione a favore del progetto Lgbtq+ Housing di Arcigay Milano, sviluppato in collaborazione con il Comune di Milano, che si propone di aiutare le persone Lgbtq+ già inserite nei percorsi del CIG Arcigay Milano a trovare casa o pagare l’affitto, garantendo loro, in caso di necessità, un contesto abitativo dignitoso e protetto.

Nel Contratto Integrativo Aziendale della Compagnia – spiega Zurich Italia in una nota – si afferma il principio del “riconoscimento della diversità e dell’integrazione sociale e il sostegno di iniziative di solidarietà e responsabilità sociale, nonché la promozione di iniziative volte a creare una cultura inclusiva”. Nel corso degli anni – si legge nella nota – “questo principio si è concretizzato in diverse iniziative tra cui: il congedo parentale esteso a tutti i genitori, senza distinzioni di genere e orientamento sessuale; progetti specifici dedicati alla disabilità, gestiti dalla figura del disability manager; implementazione delle BabyZone, uffici attrezzati ad hoc con giochi e mini-postazioni dove i genitori possono lavorare in tranquillità accanto ai propri figli”.

“L’iniziativa – dichiara Federica Troya, head of HR & Services di Zurich Italia – conferma l’attenzione che il Gruppo Zurich da sempre dedica ai temi della diversità e dell’inclusione in tutto il mondo, coinvolgendo tutti i livelli dell’organizzazione, per celebrare la diversità e la libertà come fattore propulsivo della nostra società. Quest’anno Zurich Italia parteciperà al Pride in modo virtuale, ma l’obiettivo è quello di dare anche in questa occasione un sostegno reale alla comunità Lgbtq+”.

“Siamo orgogliosi – commenta Angela Cossellu, ceo di Zurich Connect – di rinnovare anche quest’anno la sponsorship con il Milano Pride, che conferma Zurich Italia come una delle società più attente alle tematiche etiche e sociali. La Community Lgbtq+ di Zurich è molto attiva e lavora da anni per una società migliore e più inclusiva in cui i diritti di tutti, soprattutto delle minoranze, siano rispettati eliminando qualsiasi forma di discriminazione”.