Milano positiva assieme ai mercati del Vecchio Continente

(Teleborsa) – Acquisti sui listini azionari europei, in attesa della diffusione dell’indice Zew della Germania, indicatore anticipatore del sentiment dell’economia nei prossimi mesi.

Lieve calo dell’Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,236. Seduta in frazionale ribasso per l’oro, che lascia sul parterre lo 0,29%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che registra un leggero calo dello 0,62%.

Invariato lo spread, che si posiziona a 130 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,06%.

Nello scenario borsistico europeo resistente Francoforte, che segna un piccolo aumento dello 0,31%, senza spunti Londra, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi mentre Parigi avanza dello 0,26%.

Lieve aumento per la Borsa milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,27% a 22.631 punti.

In buona evidenza i comparti Telecomunicazioni (+1,41%), Media (+0,45%) e Petrolifero (+0,44%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, andamento positivo per Telecom Italia, che avanza di un discreto +1,69%. Si muove in modesto rialzo Mediaset, evidenziando un incremento dello 0,79%. Bilancio positivo per Italgas, che vanta un progresso dello 0,64%. Sostanzialmente tonico Poste Italiane, che registra una plusvalenza dello 0,57% all’indomani della pubblicazione dei risultati preliminari del 2017 migliori delle attese. Superiore al consensus anche la proposta di dividendo.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, ASTM (+1,66%), Banca Farmafactoring (+1,46%), Rai Way (+0,96%) e Vittoria Assicurazioni (+0,94%). I più forti ribassi, invece, si verificano su El.En -0,97%.

Sull’AIM bene Alfio Bardolla Training Group +3,24% dopo i risultati positivi del 2017.