Milano non si allontana dalla parità, allineata ai Listini europei

(Teleborsa) – Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. L’incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità.

Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,185. L’Oro è sostanzialmente stabile su 1.816,6 dollari l’oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 68,83 dollari per barile.

Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell’1,75% a quota +105 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,66%.

Tra i listini europei andamento cauto per Francoforte, che mostra una performance pari a +0,08%, poco mosso Londra, che mostra un -0,05%, e sostanzialmente invariato Parigi, che riporta un moderato +0,16%.

Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 26.186 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share (Piazza Affari), che si posiziona a 28.829 punti, in prossimità dei livelli precedenti.

In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap (+0,58%); sulla stessa linea, positivo il FTSE Italia Star (+0,7%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza DiaSorin (+1,56%), Stellantis (+0,76%), ENI (+0,74%) e Prysmian (+0,71%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Telecom Italia, che ottiene -1,26%.

Sostanzialmente debole Leonardo, che registra una flessione dello 0,91%.

Si muove sotto la parità Intesa Sanpaolo, evidenziando un decremento dello 0,66%.

Contrazione moderata per Saipem, che soffre un calo dello 0,55%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, El.En (+3,73%), Technogym (+3,20%), Biesse (+2,52%) e De’ Longhi (+2,37%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Mediaset, che continua la seduta con -2,43%.

Si concentrano le vendite su Autogrill, che soffre un calo dell’1,01%.

Sottotono Acea che mostra una limatura dello 0,98%.

Deludente Credem, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.