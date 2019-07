Milano marcia in positivo assieme ai Mercati del Vecchio Continente

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo un esordio tentennante, recuperano terreno le borse europee e Piazza Affari, sostenuta dai titoli energetici e dalle banche. A rendere cauti gli operatori l’escalation di tensioni in Medioriente e l’avvicinarsi della riunione della Fed sui tassi, ma per Milano c’è un motivo in più: l’incertezza sulla tenuta di questo governo a causa delle tensioni all’interno della maggioranza con il Premier Conte.

L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,122. Avanza di poco lo spread, che si porta a 199 punti, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all’1,61%.

Nello scenario borsistico europeo piccolo passo in avanti per Francoforte, che mostra un progresso dello 0,26%, fa meglio Londra, che cresce di un modesto 0,49%, composta Parigi, che mostra un moderato rialzo dello 0,22%. Si allinea Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 21.709 punti.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Unipol (+2,56%) ed UnipolSai (+2,04%), in un settore finanziario complessivamente ben impostato, dove avanzano anche i bancari.

Corre anche Saipem (+1,62%) in attesa dei risultati che saranno pubblicati in settimana.

Bene anche Tenaris (+1,57%).

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Biesse (+3,97%), Banca MPS (+3,77%), Aeroporto di Bologna (+1,72%) e Ascopiave (+1,69%).