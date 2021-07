Milano marcia in positivo assieme ai Mercati del Vecchio Continente

editato in: da

(Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Le Borse europee sono caratterizzate da una certa volatilità: Milano aveva aperto con un buon rialzo, era poi andata in negativo ed ora ha rialzato nuovamente la testa. A pesare sul sentiment degli investitori è sempre la variante Delta, che potrebbe spingere a nuove restrizioni e quindi a mettere in pericolo il previsto rimbalzo ell’economia mondiale.

L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,12%. Lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,30%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,53%.

Aumenta di poco lo spread, che si porta a +115 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,69%.

Tra gli indici di Eurolandia resistente Francoforte, che segna un piccolo aumento dello 0,30%, Londra avanza dello 0,51%, e ben comprata Parigi, che segna un forte rialzo dello 0,79%.

Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,23%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share, che arriva a 26.376 punti.

Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap (+0,17%); sulla stessa tendenza, sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star (+0,19%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, su di giri Saipem (+2,59%).

Interpump avanza dell’1,41%.

Si muove in territorio positivo Leonardo, mostrando un incremento dell’1,25%.

Denaro su Pirelli, che registra un rialzo dell’1,22%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Amplifon, che continua la seduta con -1,62%.

Sotto pressione Atlantia, con un forte ribasso dell’1,37%.

Soffre Inwit, che evidenzia una perdita dell’1,16%.

Preda dei venditori Recordati, con un decremento dell’1,06%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Ferragamo (+1,95%), Banca Popolare di Sondrio (+1,78%), Mutuionline (+1,30%) e Juventus (+1,13%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Piaggio, che prosegue le contrattazioni a -2,09%.

Si concentrano le vendite su Rai Way, che soffre un calo dell’1,98%.

Vendite su Sanlorenzo, che registra un ribasso dell’1,94%.

Seduta negativa per El.En, che mostra una perdita dell’1,59%.