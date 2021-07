Milano marcia in positivo assieme ai Mercati del Vecchio Continente

editato in: da

(Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Le Borse europee si lasciano quindi alle spalle la seduta negativa di ieri e iniziano il secondo semestre con buoni rialzi. Sul fronte macroeconomico, il PMI manifatturiero dell’eurozona ha raggiunto un nuovo record a giugno, mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 7,9% a maggio.

Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,186. Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.774,3 dollari l’oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell’1,16%.

Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +106 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,83%.

Tra i listini europei seduta senza slancio per Francoforte, che riflette un moderato aumento dello 0,69%, ben impostata Londra, che mostra un incremento dello 0,87%, e piccolo passo in avanti per Parigi, che mostra un progresso dello 0,66%.

Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dello 0,75%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 27.729 punti.

In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,41%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo il FTSE Italia Star (+0,5%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo STMicroelectronics (+2,35%), Unicredit (+2,19%), Tenaris (+1,83%) e CNH Industrial (+1,62%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Unipol, che prosegue le contrattazioni a -2,50%.

Seduta negativa per Buzzi Unicem, che mostra una perdita dell’1,48%.

Sotto pressione DiaSorin, che accusa un calo dell’1,29%.

Sostanzialmente debole Inwit, che registra una flessione dello 0,69%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Danieli (+3,15%), La Doria (+2,42%), Mutuionline (+1,99%) e Saras (+1,99%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Tod’s, che ottiene -1,48%.

Scivola Acea, con un netto svantaggio dell’1,33%.

In rosso Piaggio, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,03%.

Si muove sotto la parità ENAV, evidenziando un decremento dell’1,00%.