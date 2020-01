Milano marcia in positivo assieme ai Mercati del Vecchio Continente

editato in: da

(Teleborsa) – Finale in rialzo per le principali borse europee che rimbalzano dopo due sessioni negative consecutive. Sembrano allentarsi i timori sulle tensioni tra Stati Uniti e Iran in assenza di nuovi inasprimenti tra i due paesi. Sebbene la situazione resti delicata gli investitori ritengono meno probabile un conflitto tra Teheran e Washington.

Sul mercato valutario, lieve calo dell’Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,114. Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.569,9 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,28%) si attesta su 62,46 dollari per barile.

Lieve peggioramento dello spread, che sale a +166 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all’1,37%.

Tra le principali Borse europee Francoforte avanza dello 0,76%. Ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto. Trascurata Parigi, che resta incollata sui livelli della vigilia. Piazza Affari chiude la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,60%.

Risultato positivo a Piazza Affari per i settori tecnologia (+2,31%), materie prime (+2,08%) e chimico (+2,08%).

Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti alimentare (-1,08%), telecomunicazioni (-0,81%) e media (-0,52%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Azimut (+3,94%), Diasorin (+3,14%), Fineco (+3,10%) e Poste Italiane (+2,58%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Campari, che continua la seduta con -1,23%.

Sotto pressione Juventus, con un forte ribasso dell’1,14%.

Tentenna Telecom Italia, che cede lo 0,90%.

Sostanzialmente debole CNH Industrial, che registra una flessione dello 0,67%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Brunello Cucinelli (+7,55%), ASTM (+3,52%), Cementir Holding (+3,24%) e Mutuionline (+3,19%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Illimity Bank, che prosegue le contrattazioni a -2,67%.

Crolla Carel Industries, con una flessione del 2,64%.

Vendite a piene mani su Mondadori, che soffre un decremento del 2,33%.

Soffre Credito Valtellinese, che evidenzia una perdita dell’1,27%.

(Foto: © Simona Flamigni | 123RF)