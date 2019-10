Milano marcia in positivo assieme ai Mercati del Vecchio Continente

editato in: da

(Teleborsa) – Le borse europee chiudono la sessione di vigilia dei negoziati commerciali tra USA e Cina positivamente. A far tornare per il momento sorriso agli investitori – nonostante si pronostichi un round di trattative difficile – sono principalmente le indiscrezioni pubblicate da Bloomberg sull’ipotetica apertura di Pechino al raggiungimento di un accordo parziale con Washington. Tale possibilità si muoverebbe di pari passo alla proposta cinese di un aumento del 50% degli acquisti annuali dei prodotti agroalimentari made in Usa (con un ammontare in dollari che toccherebbe i 50 miliardi), a fronte però dello stop dei dazi sulle merci cinesi da parte dell’amministrazione Trump. Insieme a questa, pesa nella valutazione dei mercati di oggi, anche l’ipotetica risposta che dovrebbe arrivare dalla Fed a fine mese sulle misure di politica monetaria, valutata in maniera favorevole agli scambi dagli esperti. Guardando a Piazza Affari, la giornata di Palazzo Mezzanotte ha visto un alternarsi di rialzi e discese del settore bancario e riflettori puntati sul titolo di Mediobanca e Telecom , osservate speciali della seduta.

Il FTSE MIB mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Nel frattempo, a Wall Street prevalgono gli acquisti per lo S&P-500.

Leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,098. Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.506,6 dollari l’oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell’1,98%.

Si riduce di poco lo spread, che si porta a +141 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,86%.

Tra le principali Borse europee bilancio decisamente positivo per Francoforte, che vanta un progresso dell’1,04%, piccoli passi in avanti per Londra, che segna un incremento marginale dello 0,33%, e buona performance per Parigi, che cresce dello 0,78%.

Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,60%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,50%, portandosi a 23.443 punti. Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,07%), come il FTSE Italia Star (0,2%).

In luce sul listino milanese i comparti telecomunicazioni (+1,97%), tecnologia (+1,22%) e viaggi e intrattenimento (+1,10%).

In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto vendite al dettaglio, che riporta una flessione di -0,42%.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, brilla Telecom Italia, con un forte incremento (+3,12%).

Ottima performance per Prysmian, che registra un progresso del 2,04%.

Exploit di Atlantia, che mostra un rialzo del 2,00%.

Sostenuta Moncler, con un discreto guadagno dell’1,87%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Leonardo, che ottiene -1,75%.

Sostanzialmente debole Italgas, che registra una flessione dello 0,99%.

Si muove sotto la parità Snam, evidenziando un decremento dello 0,81%.

Contrazione moderata per Terna, che soffre un calo dello 0,55%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Mondadori (+5,32%), RCS (+2,54%), Autogrill (+2,28%) e Brembo (+2,16%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Ivs Group, che ottiene -4,10%.

Sessione nera per Rai Way, che lascia sul tappeto una perdita del 2,01%.

Spicca la prestazione negativa di Piaggio, che scende dell’1,95%.

Fincantieri scende dell’1,79%.

(Foto: © Luca Ponti | 123RF)