Milano marcia in positivo assieme ai Mercati del Vecchio Continente

editato in: da

(Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei e a Piazza Affari, dopo un esordio piuttosto incerto, in scia alla caduta dei mercati asiatici. Restano in primo piano le tensioni sul commercio, la lo spiraglio aperto dal presidente americano Donald Trump ad una riapertura dei colloqui con Pechino ha rassicurato i mercati.

Seduta in frazionale ribasso per l’Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,26%. L’Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.526,5 dollari l’oncia.

Piccolo passo verso l’alto dello spread, che raggiunge quota 200 punti, mostrando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all’1,34%.

Tra gli indici di Eurolandia piatta Francoforte, che scambia sula parità, più debole Londra, che registra una flessione dello 0,47%, guadagno moderato per Parigi, che avanza dello 0,55%. Frazionale aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,47%.

Tra i best performers di Milano, in evidenza i bancari come Fineco (+1,40%), Intesa Sanpaolo (+1,28%) e UBI Banca (+1,03%).

Bene anche Tenaris (+1,07%).

Lea peggiore al momento è la Juventus, con un -2,84%, dopo un esordio positivo in scia al buon avvio del campionato.

Scivola Ferragamo, con uno svantaggio dell’1,31%.

Si muove sotto la parità A2A, evidenziando un decremento dello 0,74%.

Contrazione moderata per Moncler, che soffre un calo dello 0,70%.