Milano, Lendlease: proseguono i lavori per il business district di Santa Giulia

(Teleborsa) – È iniziata la messa in posa delle facciate di Spark One, il primo dei due edifici del nuovo complesso ad uso uffici e commerciale, promosso da Lendlease, gruppo internazionale di real estate specializzato nella rigenerazione di aree urbane e disegnato da Progetto CMR, società di progettazione integrata milanese. Continua quindi la costruzione di uno dei maggiori business district di Milano e in Italia, nel quartiere Santa Giulia.

I due edifici sorgeranno nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria e metropolitana di Milano Rogoredo, assumendo quindi la valenza fortemente simbolica di nuovo portale d’ingresso alla città di Milano. Il progetto prevede la realizzazione di due edifici per uffici di nove piani fuori terra, con un piano terra che ospiterà attività di tipo commerciale, creando un nuovo luogo di aggregazione ed un nuovo polo attrattivo per l’intera area. Grande attenzione è dedicata alle aree verdi, ai collegamenti pedonali e veicolari.

La facciata è caratterizzata da una particolare trama di elementi in grado di offrire una protezione solare, che sottolineano l’orizzontalità del complesso e determinano al tempo stesso giochi di luce e riflessi scintillanti. Le particolari scelte architettoniche rispondono non soltanto a criteri puramente estetici, ma soprattutto all’obiettivo di creare edifici altamente efficienti e sostenibili, pensati per l’ottenimento della certificazione LEED CS v4 Platinum, ovvero un elevato livello di prestazione energetica ambientale allineato ai più avanzati standard di mercato.

“Il Business District di Milano Santa Giulia continua a crescere – ha commentato Fabrizio Zichichi, Head of Retail e Project Lead di Milano Santa Giulia per Lendlease – e il costante avanzamento nei tempi predefiniti dei lavori di Spark One e Spark Two ne è la dimostrazione. Stiamo realizzando edifici di avanguardia in termini di innovazione tecnologica e sostenibilità, pilastri progettuali che sono alla base del più ampio intervento di rigenerazione di Santa Giulia-Rogoredo”.