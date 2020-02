Milano in vetta al giro di boa. Borse UE in denaro

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta in rally per Piazza Affari e le altre borse europee, che oggi paiono quasi euforiche, grazie all’ottimo andamento delle banche e dei tech, questi ultimi favoriti dai conti di Infineon.

Un sostegno è arrivato anche dai positivi dati dei PMI dei servizi dell’Eurozona, mentre si attende il report di ADP sull’occupazione (consensus +156 mila unità).che

L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,104. Lo Spread tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +135 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,95%.

Tra i listini europei sostenuta Francoforte, con un discreto guadagno dell’1,17%, bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,65%, buoni spunti su Parigi, che mostra un ampio vantaggio dello 0,87%. Scatta in avanti Piazza Affari, dove il FTSE MIB continua la giornata in aumento dell’1,19%, a 24.128 punti. Fra i settori migliori quello bancario (+2,13%) e tecnologico (+2,03%).

Tra le migliori Blue Chip di Milano si segnala Intesa Sanpaolo, che vanta un incisivo incremento del 3,23%, ancora sulla scia dei risultati pubblicati ieri.

In primo piano Pirelli, che mostra un forte aumento del 3,03%.

Decolla Prysmian, con un importante progresso del 2,93%.

In evidenza STMicroelectronics, che mostra un forte incremento del 2,21%, assieme ad EEMS, che sul listino segna un incremento di oltre 10 punti. Infineon a Francoforte sale di oltre l’8%.

Fra i peggiori di oggi TIM, che continua la seduta con -0,57%.

Si muove sotto la parità Diasorin, evidenziando un decremento dello 0,53%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Maire Tecnimont (+8,58%).

(Foto: © Federico Rostagno | 123RF)