Milano in rosso ma sopra minimi. Resta in tensione lo Spread

(Teleborsa) – Piazza Affari si conferma in rosso a metà seduta ma lontana dai minimi toccati nella mattinata. Di qualche aiuto le rassicurazioni del Premier Conte sul fatto che il Governo non ha alcuna intenzione di abbandonare la moneta unica, nonostante la posizione anti-euro di molte figure di spicco della politica.

Posizioni che, a detta della stampa internazionale, oggi hanno contribuito a spingere l’Euro / Dollaro USA ai minimi di un mese e mezzo, complici anche le attese per un nuovo rialzo dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve e il via libera di Stati Uniti, Messico e Canada alla revisione del patto commerciale NAFTA che hanno rafforzato il biglietto verde.

Resta invece in tensione lo spread, che si posiziona a 294 punti base, con un forte incremento di 16 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,37%.

Di malumore anche le principali Borse europee: Francoforte cede lo 0,81%, Londra viaggia poco sotto i livelli della vigilia mentre Parigi lascia sul parterre lo 0,96%.

Milano si allinea ora agli altri eurolistini mostrando una flessione dello 0,88% sul FTSE MIB, che prosegue la serie di cinque ribassi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il FTSE Italia All-Share, che scivola a 22.602 punti. In discesa il FTSE Italia Mid Cap (-1,35%), come il FTSE Italia Star (-1,1%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari si risollevano dai minimi le banche, partite malissimo dopo i report di alcune banche d’affari. Banca Generali è addirittura best performer con un guadagno dell’1,73%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su STMicroelectronics, che continua la seduta con -3,28%. Lettera su Poste Italiane, che registra un importante calo del 3,08%. Affondano Brembo, con un ribasso del 2,78%. Crolla Pirelli, con una flessione del 2,39%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Rai Way (+0,79%) e Parmalat (+0,53%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Credito Valtellinese, che ottiene -4,59%.

Vendite a piene mani su Banca MPS, che soffre un decremento del 3,53%.

Pessima performance per Saras, che registra un ribasso del 3,39%.

Sessione nera per Salini Impregilo, che lascia sul tappeto una perdita del 3,07%.