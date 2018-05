Milano in deciso ribasso. Sale lo spread e scendono le banche

editato in: da

(Teleborsa) – Piazza Affari si muove in netto ribasso rispetto alle altre borse europee, con gli investitori preoccupati per gli sviluppi nella formazione del nuovo Governo tra M5S e Lega. Di conseguenza sale lo spread, posizionandosi a 141 punti base, con un forte incremento di 11 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 2,03%.

Il settore maggiormente colpito dalle vendite è quello delle banche, con cali tra il 2% e il 3%.

Sessione debole per l’Euro / Dollaro USA, che registra una flessione dello 0,46%. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,19%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 71,27 dollari per barile.

Tra le principali Borse europee piccoli passi in avanti per Francoforte, che segna un incremento marginale dello 0,36%, poco mossa Londra, che mostra un +0,12%, invariata Parigi.

Giornata nera per la Borsa di Milano, che mostra una discesa dell’1,77%, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi iniziata venerdì scorso.

In buona evidenza a Milano il comparto Materie prime, con un +1,91% sul precedente. Nel listino, i settori Media (-3,82%), Telecomunicazioni (-2,82%) e Banche (-2,82%) sono tra i più venduti.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, vola Saipem, con una marcata risalita del 9,48% grazie ai giudizi di Morgan Stanley e Bernstein. Tenaris avanza dell’1,96%. Le peggiori performance, invece, si registrano su Mediaset, che registra un -5,91% dopo la diffusione della trimestrale. Pesante Telecom Italia, che segna una discesa di ben -3,25 punti percentuali in attesa del CdA sui conti. Seduta drammatica per Unicredit, che crolla del 3,14%. Sensibili perdite per Banco BPM, in calo del 3,02%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Vittoria Assicurazioni (+19,73%) che si è allineata al prezzo dell’Opas promossa da Vittoria Capital, FILA (+0,86%) e RCS (+0,83%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Geox, che continua la seduta con un -5,02% dopo la diffusione dei ricavi del 1° trimestre. In apnea Cerved Group, che arretra del 3,76%. Tonfo di ERG, che mostra una caduta del 3,52%. Lettera su doBank, che registra un importante calo del 3,49%.