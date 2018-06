Milano guida i rialzi del Vecchio Continente

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta in rally per Piazza Affari, che beneficia dell’allentarsi delle tensioni politiche sulla scia dell’accordo sulla formazione del nuovo governo.

Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,17. L’Oro è sostanzialmente stabile su 1.298 dollari l’oncia. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 66,49 dollari per barile.

Scende molto lo spread, raggiungendo 215 punti base, con un deciso calo di 35 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 2,54%.

Tra gli indici di Eurolandia ben impostata Francoforte, che mostra un incremento dello 0,96%, resta vicino alla parità Londra (-0,15%), tonica Parigi che evidenzia un bel vantaggio dell’1,28%.

Scambi in forte rialzo per la borsa milanese, con il FTSE MIB, che sta mettendo a segno un guadagno del 2,47%.

Risultato positivo a Piazza Affari per i settori Banche (+5,01%) e Servizi per la finanza (+3,40%), particolarmente offerti nelle sedute precedenti sulle tensioni per la crisi istituzionale.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, vola BPER, con una marcata risalita del 9,97%. Brilla Banco BPM, con un forte incremento (+7,95%) dopo l’ok alla cartolarizzazione di crediti in sofferenza per 5,1 miliardi di euro. Ottima performance per UBI Banca, che registra un progresso del 6,50%. Exploit di Banca Generali, che mostra un rialzo del 6,15%. In denaro FCA +1,20% nel giorno della presentazione del Piano industriale al 2022. Le più forti vendite, invece, si manifestano su Moncler, che prosegue le contrattazioni con un -1,40%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Banca Ifis (+7,82%), Anima Holding (+7,44%), Cattolica Assicurazioni (+7,42%) e Juventus (+5,59%).

Sull’AIM Italia debutto entusiasmante per Grifal +12,31%. Sotto i riflettori Bio On +5,88%, che insieme a GIMA TT ha dato vita a una nuova società per il mondo del tabacco.