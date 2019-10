Milano festeggia la riapertura di Linate dopo 90 giorni di lavori. Prima partenza per Francoforte

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo 90 giorni dall’avvio dei lavori e rispettando perfettamente le tempistiche, sabato 26 ottobre, alle ore 18,00 l’Aeroporto di Milano Linate torna a essere operativo con il primo atterraggio dell’Airbus Alitalia A320-216 volo Alitalia AZ2092, proveniente da Roma Fiumicino con 64 passeggeri a borbo. L’Airbus, dal nome Aldo Palazzeschi, è stato festeggiato con i tradizionali getti d’acqua lanciati da due autopompe dei Vigili del Fuoco di stanza nello scalo. Questa mattina, alle 6,30, l’aeroporto di Linate è tornato alla sua piena operatività con la prima partenza del volo Lufthansa LH279 per Francoforte.

I 64 passeggeri provenienti da Roma sono stati accolti dalla ministra Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli, dal Sindaco di Milano Giuseppe Sala, e dai vertici di SEA, la società che gestisce appunto i 2 aeroporti di Milano, Linate e Malpensa, con l’AD di Armando Brunini e la Presidente Michaela Castelli. Presenti inoltre il Chief Business Officer di Alitalia, Fabio Lazzerini, il Presidente e il Direttore generale di ENAC, Nicola Zaccheo e Alessio Quaranta, e l’AD di ENAV, Roberta Neri.

“Sono molto contenta – ha detto la Ministra De Micheli – del progetto che farà diventare l’aeroporto un vero scalo internazionale, facendolo diventare un aeroporto che Milano merita, sia dal punto di vista estetico che tecnico. Da non tralasciare linvestimento sulla sicurezza a tutto tondo”.

Immancabile omaggio gastronomico in stile perfettamente milanese per tutti i presenti, con panettone, prosecco e una torta celebrativa firmata da Ernst Knamm.

Il secondo scalo di Milano era stato chiuso lo scorso 27 luglio, con esattamente 89 giorni di lavoro che hanno visto impegnate 850 persone e 500 mezzi. Tutta l’attività era stata spostata su Malpensa, con alcuni voli Alitalia su Bergamo, peraltro di nuova istituzione. Un’operazione complessa, condotta magistralmente da SAE con lo spostamento di personale e mezzi proprio nel cuore della stagione estiva. Un successo indiscutibile che ha rappresentato anche un riuscito test per lo scalo di Malpensa che ha assorbito in modo ottimale un aumento di traffico superiore del 50 per cento, tra movimento di aeromobili e passeggeri.