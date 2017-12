Milano effervescente insieme alle altre Borse europee

(Teleborsa) – In Europa si scatenano gli acquisti mentre a Wall Street l’S&P-500 segna un aumento dello 0,54%.

I mercati festeggiano il via libera del Senato statunitense alla riforma fiscale che punta a tagliare drasticamente le tasse alle società e, come promesso dal Presidente Trump, ad accelerare la crescita della prima economia al mondo.

L’Euro / Dollaro USA registra un calo dello 0,34%. L’Oro mostra un ribasso dello 0,41%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 57,63 dollari per barile, con un decremento dell’1,25%.

In discesa lo spread, che retrocede a quota 137 punti base, con un decremento di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell’1,71%.

Tra i listini europei su di giri Francoforte (+1,53%), composta Londra, che cresce di un modesto +0,53%, tonica Parigi che evidenzia un bel vantaggio dell’1,36%.

Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB, che mostra una plusvalenza dell’1,16%.

Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,82 miliardi di euro, in calo di 842,2 milioni di euro, rispetto ai 3,66 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 1,08 miliardi di azioni, rispetto ai 1,99 miliardi precedenti.

Tra i 222 titoli trattati, 140 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso, mentre 72 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 10 titoli.

Si distinguono a Piazza Affari i settori Viaggi e intrattenimento (+5,01%), Costruzioni (+3,44%) e Beni personali e casalinghi (+2,58%). Il settore Chimico, con il suo -1,51%, si attesta come peggiore del mercato.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su Buzzi Unicem, che vanta un incremento del 4,88%. Effervescente Luxottica, con un progresso del 4,76%. Incandescente Fiat Chrysler, che vanta un incisivo incremento del 3,26% grazie alle parole dell’AD Marchionne ma anche alle attese per le positive ricadute della Tax bill USA. In primo piano BPER, che mostra un forte aumento del 2,69%. Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Prysmian, che ha chiuso con un -4,07%: L’operazione General Cable non convince. Giornata fiacca per Ferrari, che archivia la seduta con un calo dello 0,84%. Piccola perdita per Leonardo, che chiude con un -0,71%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Juventus (+11,71%) grazie ai risultati positivi conseguiti in Campionato, El.En (+7,86%), Autogrill (+4,17%) e Fincantieri (+3,91%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Mutuionline, che ha chiuso con un -2,05%. Seduta negativa per Banca Ifis, che mostra una perdita dell’1,72%. Sotto pressione Piaggio, che accusa un calo dell’1,40%. Scivola Reply, con un netto svantaggio dell’1,35%.