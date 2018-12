Milano e le Borse europee tengono la rotta

editato in: da

(Teleborsa) – Ottima giornata per Piazza Affari e gli altri Eurolistini, che proseguono sostenuti, pur al di sotto dei massimi toccati in mattinata. A galvanizzare le borse concorre la tregua USA-Cina sui dazi, mentre a Milano c’è più incertezza sulla Manovra economica, ancora al centro delle trattative con l’UE.

Oggi è in agenda l’Eurogruppo dove il Ministro dell’Economia Tria ha incontrato i vertici di Bruxelles, proseguendo i colloqui avviati durante il G20 di Buenos Aires.

L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,133. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 3,95% sulla scia dell’annuncio dell’uscita dle qatar dall’OPEC e dell’accordo Russia-Arabia relativamente all’output.

Scende lo spread, attestandosi a +283 punti base, con un calo di 6 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,15%.

Tra gli indici di Eurolandia brilla Francoforte, con un forte incremento (+2,18%), ottima performance per Londra, che registra un progresso dell’1,66%, denaro su Parigi, che registra un rialzo dell’1,05%. A Milano, scambia in deciso rialzo il FTSE MIB (+1,84%), che raggiunge i 19.542 punti. In luce sul listino milanese i comparti tecnologia (+6,10%), materie prime (+3,30%) e costruzioni (+2,88%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, exploit di STMicroelectronics, che mostra un rialzo del 6,95%, anche per effetto del un giudizio positivo di Equita Sim.

Su di giri Saipem (+5,51%).

Acquisti a piene mani su CNH Industrial, che vanta un incremento del 5,28%, che investirà importanti risorse per lo sviluppo in Italia.

Effervescente Banco BPM, con un progresso del 5,13%, sull’attesa cessione di un pacchetto di NPL.

Fra i più forti ribassi, invece, si segnala Italgas, che continua la seduta con -0,59%, dopo il perfezionamento di alcune acquisizioni.