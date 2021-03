Milano Digital Week scalda i motori: TIM ancora protagonista

editato in: da

(Teleborsa) – Raccontare come l’innovazione tecnologica possa trasformare le nostre città e favorire inclusione e sostenibilità, attraverso una serie di talk e webinar: anche quest’anno il Gruppo TIM è protagonista della Milano Digital Week 2021, in programma dal 17 al 21 marzo.

Anche quest’anno il calendario è ricco di appuntamenti. In particolare, si legge nella nota – “durante gli incontri realizzati insieme a Olivetti, digital farm del Gruppo per l’IoT, si condivideranno spunti, /vision/ e soprattutto esperienze di Smart City e Smart District sempre più efficienti, Big Data e Smart Analytics e digital transformation del retail nel tessuto sociale urbano”.

Con Noovle, società del Gruppo che rappresenta il più grande progetto cloud del settore in Italia, si parlerà di Data Center ecosostenibili e della digitalizzazione come leva strategica per la ripresa economica del Paese. Spazio inoltre all’esperienza del Gruppo nel Cloud Computing, gli Smart Urban Services, la Smart Community, i servizi per la Smart Agriculture, l’eXtended reality e i droni. Focus sull’iniziativa “MIND Foods Hub” nell’ambito del “Milano Innovation District – MIND”, il grande progetto di riconversione e innovazione all’insegna della sostenibilità che coinvolge anche TIM. Il format dei webinar, della durata di circa 30 minuti, prevede un talk

a più voci condotto da un manager TIM e a cui prenderanno parte anche partner del Gruppo.

Il Gruppo – conclude la nota – “partecipa inoltre con Ivana Borrelli, responsabile Offerta 5G Verticals alla tavola rotonda virtuale a cura dell’organizzazione: “5G, gli operatori tlc raccontano il presente e il futuro” e supporta l’evento “Mamma Dad” destinato alla didattica a distanza e agli orizzonti della nuova formazione”.

(Foto: © gonewiththewind/123RF)