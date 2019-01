Milano, dal Comune 5,5 mln per contrasto alla povertà

editato in: da

(Teleborsa) – Al Comune di Milano un contributo da 5 milioni e mezzo di euro per finanziare nuove misure di contrasto alla povertà. È quanto emerso dalle parole dell’Assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino, che nella giornata di oggi, 31 gennaio, ha aperto con questa notizia l’ottava edizione del Forum delle Politiche sociali allo Spazio Base.

Il contributo, frutto della stessa legge che ha istituito il Reddito di inclusione, la 147/2017, potrà essere impiegato dal Comune durante tutto l’arco del 2019, seguendo precise linee guida contenute in una delibera che giungerà a breve sul tavolo della giunta. Nello specifico, 600mila euro saranno investiti per rafforzare il servizio di segretariato sociale, 1,8 milioni per il consolidamento dei servizi sociali territoriali già potenziati lo scorso anno grazie ad un finanziamento di Fondazione Cariplo, e 3,1 milioni per interventi di inclusione sociale e lavorativa.

Durante il suo intervento, l’Assessore Majorino ha poi affermato che il Comune, negli ultimi anni, ha scelto di non compiere passi indietro nella lotta alla povertà, portando Milano ad essere la prima città d’Italia per investimenti su questa voce di spesa. “Dal 2011 a oggi – ha spiegato Majorino, il finanziamento è stato portato – da 16 a 37 milioni“. Cifra che, secondo Paolo Petracca, portavoce del Forum del Terzo Settore, rappresenterebbe più del doppio della media nazionale.