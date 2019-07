Milan e Qatar trattano la cessione del club rossonero

editato in: da

Si fanno sempre più tambureggianti le voci che vorrebbero il Qatar pronto a entrare in Serie A.

Le ultime indiscrezioni, riportate da Adnkronos, raccontano che il Fondo di investimento dell’Emirato starebbe puntando in maniera decisa a sbarcare nella massima serie calcistica italiana grazie all’acquisizione dell’A.C. Milan. Con il prestigioso club rossonero sarebbero già state avviate le trattative.

La dirigenza del ‘Diavolo’ avrebbe aperto un tavolo per cedere il club ai qatarioti e durante la giornata di oggi sarebbe stato fissato un incontro tra i vertici delle due parti. Il fondo Elliot, che al momento è proprietario della società sportiva, aveva recentemente fatto sapere di voler mirare al rilancio del club con un piano a medio-lungo termine. Tuttavia le sirene provenienti dal Qatar potrebbero risultare molto allettanti e aprire nuovi scenari.

Su quanto starebbe accadendo in queste ore, il Milan ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione ufficiale. La trattativa, dal versante qatariota, non la starebbe guidando in prima persona Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Qatar Sports Investment nonché numero uno del Paris Saint-Germain, bensì un’altra figura di spicco dell’Emirato in rappresentanza della Qatar Investment Authority.

Non sarebbe la prima volta che il Qatar tenta di piombare nella Serie A dalla via principale mediante l’acquisto di un top club. Nelle scorse settimane infatti ha sondato il terreno per prendere la proprietà dell’A.S. Roma di James Pallotta. A riportare la notizia è stata sempre Adnkronos. In quel caso la trattativa non ha avuto esito positivo per diverse ragioni.

Due in particolare: da un lato le difficoltà di costruire il nuovo stadio – sulla questione si discute da molto tempo nella Capitale, ma tutt’ora la soluzione è ben lontana dall’essere risolta-, dall’altro la volontà di Pallotta di rimanere alla guida del club.

Naufragato il progetto di acquisizione della Roma, il Fondo sovrano del Qatar si sarebbe diretto a Milano, altra “città brand” conosciuta in tutto il mondo e, dunque, assai affascinante in termini di blasone e business in proiezione futura.

D’altra parte non è la prima volta che trapelano indiscrezioni su una possibile entrata del Qatar nel club milanese. Risalgono a qualche mese fa le prime voci di una possibile trattativa, smorzatesi poi per l’entrata in scena della ‘pista’ romana.

Ora sembrerebbero essere stati riavviati i colloqui con i vertici del Milan e il negoziato avrebbe subito un’accelerazione. Sulla questione si è pronunciato anche il Ministro dell’Interno Matteo Salvini, da sempre tifoso del ‘Diavolo’. “Da tifoso milanista mi interessa solo tornare a vincere il più velocemente possibile”, ha dichiarato il leader della Lega.

Dopo la diffusione dell’indiscrezione, Libero Quotidiano ed Eurosport hanno smentito la vendita della società rossonera. Si attende una nota ufficiale che faccia chiarezza da parte dell’A.C. Milan.

In collaborazione con Adnkronos.