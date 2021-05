editato in: da

(Teleborsa) – Mike Powell? è il nuovo Chief Financial Officer di Volotea ed entrerà in carica dal? 1 luglio. Powell ha ricoperto? otto anni il ruolo di CFO di? Wizz Air, accompagnandone la quotazione in borsa nel 2015.

Successivamente è stato tra i fondatori della prima compagnia aerea low-cost dell’Argentina,? Flybondi, di cui è stato presidente esecutivo negli ultimi 4 anni. Mike Powell continuerà a essere direttore non esecutivo di? Pegasus Airlines? in Turchia.