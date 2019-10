Mika Revelation tour, agevolazioni Trenitalia per chi raggiunge gli show in treno

editato in: da

(Teleborsa) – Mika torna in Italia per presentare il nuovo album My name is Michael Holbrook. 12 date che toccheranno tutto lo stivale, da Torino a Reggio Calabria, fino al 2020.

Per l’occasione Trenitalia – vettore ufficiale del Revelation Tour di Mika – mette a disposizione delle persone che vorranno raggiungere le mete degli show particolari agevolazioni, con sconti fino al 50% per i viaggi su Frecce (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca), Intercity e Intercity Notte. Questa l’offerta “Speciale Concerti” di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) con riduzioni tra il 20% e il 50% sul prezzo Base dei biglietti ferroviari per gli spostamenti di andata e ritorno – a seconda dell’anticipo di prenotazione – utilizzando il codice MIKA nelle operazioni di acquisto.

La “Speciale Concerti” è acquistabile sulle piattaforme digitali (app Trenitalia e sito web), nelle agenzie di viaggio partner e nelle biglietterie di stazione. I soci di CartaFRECCIA e possessori di un titolo di viaggio Frecce o Intercity con destinazione le città del tour potranno, inoltre, acquistare su ticketone.it i biglietti delle esibizioni di Mika con il 25% di sconto, grazie all’offerta “Revelation Train”.