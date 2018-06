Migranti, vertice Ue al via a Bruxelles. Conte: “Superare regolamento di Dublino”

editato in: da

(Teleborsa) – È un Giuseppe Conte con “l’elmetto”, pronto a dare battaglia all’asse franco-tedesca (che però sembra scricchiolare con la cancelleria Merkel che, di fatto, sulla questione si gioca il governo) al mini-summit a 16 in corso di svolgimento a Bruxelles sul tema migranti.

CONTE: “SUPERARE COMPLETAMENTE IL REGOLAMENTO DI DUBLINO” – “Siamo qui per presentare una proposta italiana completamente nuova, basata sul nuovo paradigma di risoluzione dei problemi della migrazione: si chiama ‘European Multilevel Strategy for Migration’ ed è articolata in sei premesse e dieci obiettivi”. Così il premier italiano Giuseppe Conte al suo arrivo al mini vertice Ue sull’immigrazione.

La proposta italiana, ha continuato Conte, “è mirata a proporre una puntuale politica di regolazione e gestione dei flussi migratori, che sia ugualmente efficace e sostenibile”. Ed è, ha sottolineato, “una proposta che mira a superare completamente il regolamento di Dublino sulla politica comune europea dell’asilo”. “Riteniamo che quel regolamento sia basato su una logica emergenziale, mentre in realtà noi vogliamo affrontare il problema in modo strutturale: le nostre opinioni pubbliche ce lo chiedono”, ha concluso Conte.

MACRON: “SOLUZIONE A 20 O TRA GRUPPI DI STATI – Il capo dell’Eliseo, a sua volta, lancia un appello a non dimenticare i valori dell’Ue e spinge per “una soluzione a 28, o tra gruppi di Stati”, precisando però che “la Francia non ha lezioni da prendere da nessuno: siamo il secondo Paese di accoglienza di richiedenti asilo quest’anno”. Mentre la Merkel ha un obiettivo: trovare accordi “bilaterali o trilaterali”.