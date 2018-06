Migranti, Ue mai così spaccata: oggi il vertice della tensione

editato in: da

(Teleborsa) – E’ tutto pronto per il vertice informale dei 16 leader Ue che si svolgerà oggi a Bruxelles sulla questione migranti.

Europa mai così spaccata, divisa in schieramenti. La Francia con la Spagna, l’Italia, invece, non arretra e anzi conferma la linea dura ostile a entrambe, il gruppo di Visegrad (Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia) non sarà neppure presente.

Nel mezzo la cancelliera tedesca Angela Merkel, in una posizione scomodissima, visto che sulla questione dei migranti si gioca il governo.

FRANCIA – ITALIA- SPAGNA – E, nell’estate dei Mondiali in Russia senza l’Italia, si gioca un’altra partita, ben più importante e delicata. Dopo il duro botta e risposta di ieri tra il presidente francese Emmanuel Macron che aveva parlato di “bugie” sull’emergenza migranti italiana minacciando sanzioni e la replica del ministro dell’Interno Matteo Salvini che lo aveva bollato come “arrogante”, chiedendogli di aprire i porti francesi, arriva anche la stoccata del premier spagnolo Pedro Sanchez che definisce “egoista” il governo italiano per le politiche anti-europee.