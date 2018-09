Migranti, Macron: crisi politica tra Italia ed Europa

editato in: da

(Teleborsa) – Il presidente francese Emmanuel Macron è convinto che “c’è una crisi politica tra l’Italia e il resto dell’Europa”. Parlando a margine dell’Assemblea Generale dell’ONU, dopo i recenti fatti dell’Aquarius, Macron ha dichiarato che “l’Italia ha scelto di non seguire più le leggi internazionali e in particolare quelle umanitarie del mare, secondo cui quando una nave è in una situazione umanitaria va nel porto più vicino”.

“La comunità internazionale che abbiamo creato si basa sul rispetto della parola data. Ma oggi viviamo un momento di crisi profonda dell’ordine internazionale liberale”, spiega il presidente francese aggiungendo che “c’è la tentazione della legge del più forte, dell’unilateralismo che porta inevitabilmente al conflitto, al tutti contro tutti”.

Non si scompone più di tanto il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, replicando: “se Macron dice che l’Italia ha una crisi politica in atto con l’Ue, io rispondo che lui rappresenta la Francia, l’Europa è composta da 27 Paesi. Se parla per la Francia va benissimo: l’Italia non ha un problema con la Francia”.