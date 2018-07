Migranti, intesa a tre contro gli sbarchi. Trapani attende i 67 della Diciotti

editato in: da

(Teleborsa) – Nasce “l’asse dei Paesi volenterosi” per fermare l’avanzata dei migranti. Italia, Germania ed Austria hanno raggiunto un accordo per frenare gli sbarchi in Europa, in modo da far giungere sul Continente solo coloro che effettivamente fuggono dalle guerre.

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ed i colleghi Horst Seehofer (Germania) e Herbert Kickl (Austria) hanno siglato l’intesa nella città di Innsbruck, la capitale del Tirolo, regione occidentale dell’Austria.

SALVINI: PROPOSTE ITALIA DIVENTINO EUROPEE

“Sarà una soddisfazione se le proposte italiane potranno diventare europee con una riduzione delle partenze, degli sbarchi, dei morti e dei costi. Se il modello italiano diventerà europeo è motivo di orgoglio” – ha detto Salvini al termine dell’incontro trilaterale svoltosi in vista del vertice austriaco dei ministri dell’Interno Ue. Ieri, dopo una riunione del governo, il ministro dell’Interno aveva ribadito che “con Conte c’è una linea comune: rafforzare la sicurezza dei cittadini cittadini italiani ponendo al centro del Vertice il fatto che non possiamo essere lasciati soli“.

TRAPANI ATTENDE LA DICIOTTI CON 67 MIGRANTI

Intanto è tutto pronto a Trapani, al molo Ronciglio, per accogliere la nave Diciotti della Guardia costiera con a bordo i 67 migranti che erano stati soccorsi domenica scorsa (8 Luglio) dal cargo Vos Thalassa. La nave è ancora in navigazione al largo della costa di Marsala e, secondo quanto si apprende, a bordo ci sarebbero uomini della capitaneria di porto e della polizia di Stato. L’approdo era stato programmato per stamane alle 8.00, ma destinato a subire uno slittamento, per consentire alle forze dell’ordine a bordo, di mettere insieme informazioni e testimonianze raccolte durante le operazioni di identificazione sui due migranti individuati come i presunti responsabili delle minacce che lunedì (11 Luglio) hanno costretto la Guardia costiera a prendere a bordo della nave Diciotti i 67 migranti soccorsi domenica dal rimorchiatore Vos Thalassa che stava poi per consegnarli alle motovedette libiche.