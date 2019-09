Migranti, in corso vertice a Malta. Ocean Viking diretta a Messina

editato in: da

(Teleborsa) – “C’è un clima costruttivo”. Così fonti che partecipano al vertice sui migranti in corso a Malta definiscono il clima tra i ministri dell’Interno di Malta, Italia, Francia, Germania, Finlandia e della Commissione Europea per cercare di trovare un accordo sulla redistribuzione dei migranti. La bozza di lavoro portata al tavolo dall’Italia prevede la ridistribuzione di tutti i “richiedenti asilo”, una formula che consentirebbe di smistare nei Paesi europei che accettano di far parte dell’intesa la maggior parte di coloro che sbarcano e non solo coloro che hanno già lo status di rifugiato, vale a dire non più del 10% del totale.

Intanto, la Ocean Viking è in viaggio verso Messina dove sbarcherà i 182 migranti soccorsi in tre diversi salvataggi davanti alla Libia. Il Viminale ha assegnato un porto alla nave di Sos Mediterranée e Medici senza frontiere in attesa da quattro giorni, alla vigilia di un summit sul tema a Malta.

Annunciato l’invio di una delegazione del Comitato Bicamerale Schengen, Europol e Immigrazione del Parlamento italiano, che sarà martedì 24 e mercoledì 25 settembre in missione a Varsavia, per incontrare i vertici di Frontex. La delegazione sarà composta dal Presidente Eugenio Zoffili (Lega – Salvini Premier), dai deputati Filippo Giuseppe Perconti (M5S), Laura Ravetto (Forza Italia), e dal senatore Cristiano Zuliani (Lega – Salvini Premier). È quanto si legge in una nota di Montecitorio.