Migranti, Di Maio: “Bruxelles ci volta le spalle e noi taglieremo 20 miliardi all’Ue”

editato in: da

(Teleborsa) – “Oggi l’Unione Europea ha deciso di voltare le spalle all’Italia ancora una volta. Hanno deciso di fregarsene dei principi di solidarietà e di responsabilità nonostante nell’ultimo Consiglio Europeo avessero assicurato che chi sbarcava in Italia sbarcava in Europa. A questo punto l’Italia deve prendersi in maniera unilaterale una riparazione. Non abbiamo più intenzione di farci mettere i piedi in testa”. E’ questo l’indignato commento del vicepremier Luigi Di Maio che affida a un post su Facebook la cocente delusione per il mancato accordo a Bruxelles sulla questione della gestione dei migranti.

Prima di Di Maio, anche il Premier Conte aveva espresso tutto il suo disappunto, dicendo che “l’Europa ha perso una buona occasione e l’Italia a questo punto ne trarrà le sue conseguenze”.

Il vicepremier pentastellato rilancia le minacce già paventate ieri 23 agosto di bloccare i contributi di 20 miliardi che l’Italia versa al bilancio europeo. Minacce che sono state criticate sia dall’Europa sia dal Ministro degli esteri italianp Moavero che dal Meeting di Rimini ha fatto sapere: “Pagare i contributi all’Unione europea è un dovere legale. Ci confronteremo su queste e su altre questioni”.

Ma il ministro Di Maio è fermo e va anti per la sua strada. “L’Unione Europea non vuole ottemperare ai principi concordarti nell’ultimo Consiglio Europeo? Noi siamo pronti a tagliare i fondi che diamo all’Unione Europea. Vogliono 20 miliardi dei cittadini italiani? Dimostrino di meritarseli e si prendano carico di un problema che non possiamo più affrontare da soli. I confini dell’Italia sono i confini dell’Europa. Agli italiani non chiederemo un centesimo di più. Lo dico da capo politico del Movimento 5 Stelle, visto che la Ue non rispetta i patti e non adempie ai suoi doveri, noi come forza politica non siamo più disposti a dargli i 20 miliardi all’anno che pretendono”.