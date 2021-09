Microsoft proroga rientro in ufficio a tempo indeterminato

editato in: da

(Teleborsa) – Microsoft ha annunciato una proroga a tempo indeterminato del rientro in ufficio presso il quartier generale di Redmond, nello Stato di Washington, e presso gli altri uffici del gruppo negli Stati Uniti. Lo ha annunciato la big statunitense, a causa dell’aumento dei contagi dovuti alla variante Delta.

L’azienda aveva inizialmente annunciato il ritorno in ufficio dei 103 mila dipendenti presenti in USA per il prossimo 4 ottobre, data che sembra ora troppo vicina per assicurare un rientro in sicurezza.

Data l’incertezza sulla durata della nuova ondata di contagi, i dirigenti di Microsoft hanno preferito non dare una nuova data ai dipendenti e di mantenere un approccio improntato alla massima cautela, apportando anche dei miglioramenti all’app Teams per le riunioni virtuali.