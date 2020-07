Microsoft: nuove nomine per progetti di trasformazione digitale

editato in: da

(Teleborsa) – Microsoft ha annunciato oggi due nuove nomine per supportare i progetti di trasformazione digitale delle organizzazioni italiane: Federico Suria entra in Microsoft come nuovo Direttore Divisione Enterprise Commercial mentre Luca Callegari rientra in Italia dopo un’esperienza presso Microsoft Svizzera e assume il ruolo di Direttore Divisione Solution Sales.

“Non vedo l’ora di lavorare e imparare da un eccezionale gruppo di professionisti e di entrare a far parte di Microsoft Italia, in un momento cruciale per la trasformazione dei clienti aziendali che serviamo sul mercato italiano. Il piano Ambizione Italia #DigitalRestart rappresenta un’occasione unica per accelerare radicalmente questa trasformazione e sono orgoglioso di far parte del team che la guiderà” ha commentato Suria.

“Sono entusiasta dell’opportunità di tornare dove tutto è iniziato e sfruttare la mia recente esperienza internazionale per contribuire al rilancio del mio Paese. Osservare come l’Italia ha reagito alla recente emergenza sanitaria e come Microsoft Italia sta affiancando Clienti, Partner e Istituzioni nella fase di rilancio è un motivo di grande orgoglio e mi sento privilegiato di far parte di questo Team” ha dichiarato, invece Callegari.