Microsoft lancia piano investimenti a 1,5 miliardi in Italia

(Teleborsa) – Microsoft Corp. presenta oggi un piano quinquennale di investimenti per l’Italia del valore di 1,5 miliardi di dollari, confermando il proprio impegno a supportare l’innovazione e la crescita del Paese.

Nel piano intitolato “Ambizione Italia #DigitalRestart” – una estensione del progetto “Ambizione Italia” – è previsto anche l’avvio della prima Regione Data Center a Milano.

L’idea è quella di creare nuove opportunità per far crescere persone e organizzazioni e supportare lo sviluppo economico. Microsoft permetterà alle aziende di accedere a servizi Cloud locali, grazie anche alla rinnovata partnership con Poste Italiane, offrirà programmi di formazione digitale e supporto allo smart working, aiuterà le imprese nella fase di ripartenza offrendo loro l’accesso ai laboratori “AI Hub” e a programmi appositamente pensati per le PMI. Sosterrà inoltre il Paese lanciando una Alleanza per la Sostenibilità per creare un ecosistema di open innovation sui temi green.

“Sono orgoglioso di annunciare il nostro piano di investimenti per l’Italia”, afferma Jean-Philippe Courtois, executive vice president and president, Microsoft Global Sales, Marketing and Operations, aggiungendo “questo piano aiuterà i professionisti a innovare e far crescere il proprio business, a esplorare nuove opportunità imprenditoriali e ad affrontare alcune delle maggiori sfide del Paese, offrendo al contempo le massime garanzie di sicurezza e compliance”.

“L’Italia si conferma ancora una volta un polo favorevole all’attrazione di investimenti, di innovazione e sviluppo”, commenta Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri, aggiungendo che “il progetto di Microsoft coglie le sfide dell’innovazione digitale e dello sviluppo verde, obiettivi prioritari della nostra azione di rilancio dell’economia del Paese”.

“Dobbiamo indirizzare il Paese verso la trasformazione digitale e tecnologica attraverso tre sfide, che riguardano la digitalizzazione, l’innovazione e lo sviluppo etico e sostenibile”, conferma del Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione Paola Pisano.