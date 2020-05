Microsoft e Sony insieme per fotocamere intelligenti

editato in: da

(Teleborsa) – Microsoft e Sony Semiconductor Solutions insieme per rendere più facile l’accesso e la distribuzione di fotocamere intelligenti di ultima generazione, in grado di utilizzare intelligenza artificiale e analisi video.

Lo hanno annunciato i due colossi dell’IT, precisando che la partnership permetterà di integrare le funzionalità AI di Microsoft Azure sul sensore di visione intelligente IMX500 di Sony, che estrae informazioni utili dalle immagini nelle fotocamere intelligenti e in altri dispositivi.

Sony inoltre creerà inoltre un’app gestita da una fotocamera intelligente basata su Azure IoT che integra il sensore IMX500 e amplia la gamma e la capacità delle opportunità di analisi video per i clienti aziendali.

La combinazione di queste due soluzioni riunirà le tecnologie di imaging e rilevamento all’avanguardia di Sony, tra cui la funzionalità unica dell’elaborazione dell’IA edge ad alta velocità, con l’esperienza nel cloud di Microsoft e la piattaforma AI per scoprire nuove opportunità di analisi video per clienti e partner in tutta una varietà di settori.

“Collegando l’innovativa tecnologia di imaging e rilevamento di Sony con gli eccellenti servizi di cloud AI di Microsoft, forniremo una piattaforma potente e conveniente per il mercato delle fotocamere intelligenti. Attraverso questa piattaforma, speriamo di supportare la creatività dei nostri partner e contribuire a superare le sfide in vari settori “, ha commentato Terushi Shimizu, direttore e presidente di Sony Semiconductor Solutions.

“L’analitica video e le telecamere intelligenti possono guidare migliori intuizioni e risultati di business in una vasta gamma di scenari per le aziende”, ha dichiarato Takeshi Numoto, vicepresidente aziendale e direttore commerciale di Microsoft. “Attraverso questa partnership, stiamo unendo le competenze di Microsoft nel fornire soluzioni di analisi e intelligenza artificiale di livello enterprise affidabili con la consolidata leadership di Sony nel mercato dei sensori di imaging per aiutare a scoprire nuove opportunità per i nostri clienti e partner comuni.”