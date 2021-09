Microsoft, buyback da 60 miliardi di dollari e dividendo in crescita dell’11%

editato in: da

(Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di Microsoft ha deliberato un dividendo trimestrale di 0,62 dollari per azione, che riflette un aumento del 6 centesimi (o dell’11%) rispetto al dividendo del trimestre precedente. Il board della azienda d’informatica ha inoltre approvato un nuovo programma di riacquisto di azioni fino a 60 miliardi di dollari. Il nuovo piano di buyback, che non ha data di scadenza, può essere terminato in qualsiasi momento.

Il CdA ha infine approvato la nomina di Brad Smith a presidente e vicepresidente di Microsoft. “Ciò riflette il ruolo di leadership unico che Brad svolge per l’azienda, il nostro consiglio di amministrazione e me, con i governi e altri stakeholder esterni in tutto il mondo”, ha affermato Satya Nadella, chairman e CEO di Microsoft.