(Teleborsa) – In luce in attesa dell’apertura di Wall Street il titolo di Micron Tecnology, multinazionale statunitense che produce varie tipologie di dispositivi a semiconduttore. La società, dopo aver annunciato un buy back di azioni proprie per 10 miliardi di dollari, guadagna nelle contrattazioni del pre market il 5,38%.

Negli ultimi 12 mesi il valore delle azioni Micron è salito del 98%, arrivando a 55,48 dollari ad azione.