Micron Technology sorprende gli analisti. Titolo corre a Wall Street

(Teleborsa) – La trimestrale migliore delle attese continua a sostenere Micron Technology. Il produttore di memory chip sta correndo al Nasdaq di Wall Street con un guadagno del 4,46%.

Ieri sera a Borsa chiusa la società ha alzato il velo sui conti del primo trimestre fiscale, riportando un utile per azione adjusted di 2,45 dollari, in forte crescita rispetto ai 32 cent messi a bilancio nello stesso periodo dell’anno precedente e al di sopra dei 2,20 dollari stimati dagli analisti.

Le vendite sono aumentate del 71% a 6,8 miliardi di dollari a fronte dei 6,39 miliardi dello scorso anno.

Per il trimestre in corso Micron stima un utile per azione adjusted di 2,58 dollari e vendite per 7 miliardi. Gli analisti stimano un utile per azione di 1,95 dollari su ricavi per 6,08 miliardi.