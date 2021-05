Micromobilità, Generali entra nel capitale di Ridemovi

editato in: da

(Teleborsa) – Generali è entrata nel capitale di Ridemovi, azienda attiva in Italia e Spagna nel settore della micromobilità con l’offerta di servizi di condivisione di bici, ebike e monopattini elettrici. L’investimento è stato perfezionato con un fondo di investimento specializzato, gestito da Ocorian Fund Management e partecipato da alcune compagnie del gruppo Generali. Generali Insurance Asset Management ha curato la transazione in qualità di investment advisor del fondo.

L’ingresso di Generali, si legge in una nota, consentirà a Ridemovi di estendere il parco mezzi a circa 70.000 unità (dalle attuali 30 mila) e di rafforzare ulteriormente la leadership in Italia e Spagna e aprire nuovi mercati in Europa ed extra UE.

“Ridemovi è la prima azienda italiana nel settore della micromobilità e ha messo a punto un modello di business molto efficiente e scalabile. Siamo fiduciosi che possa diventare un esempio di successo per tutte le aziende Italiane innovative e sostenibili”, ha commentato il portfolio manager di Generali Investments, Stefano Ferrari, che rappresenterà Generali nel consiglio di amministrazione di Ridemovi.

“Siamo molto lieti di essere stati scelti da un investitore come Generali – ha dichiarato Alessandro Felici, CEO di Ridemovi – La domanda di micromobilità sta crescendo a ritmi elevatissimi. Grazie all’investimento di Generali saremo in grado di accelerare l’espansione internazionale di Ridemovi e investire in ricerca per continuare ad innovare mezzi e servizi rendendoli sempre più funzionali ed efficienti”.