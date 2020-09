Michelino e Fiorentino (Andoc Napoli) eletti tra i delegati partenopei per la Cassa dottori commercialisti

editato in: da

(Teleborsa) – Il commercialista Mario Michelino, presidente Andoc Accademia di Napoli e consigliere Andoc Nazionale, è stato il primo degli eletti partenopei tra i delegati alla Cassa di previdenza dei dottori commercialisti. Eletto anche Carlo Fiorentino, revisore Andoc Accademia di Napoli.

È questo il risultato delle elezioni che si sono svolte presso l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, presieduto da Vincenzo Moretta.

Con questo risultato, l’Andoc (Associazione nazionale dottori commercialisti) diventa l’associazione più rappresentata sul territorio e potrà essere parte attiva anche nel rinnovo dei vertici della Cassa.

“Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra, centrando pienamente l’obiettivo – ha dichiarato Michelino – Siamo particolarmente soddisfatti, il risultato testimonia la bontà del lavoro svolto a sostegno dei colleghi e ci spinge a fare uno sforzo ulteriore. Oggi il lavoro deve andare nella direzione di un ente previdenziale che sappia stare al passo con i tempi. Proprio questo è anche l’obiettivo di Andoc, che è vicino alla categoria e, sin dal 2007, vuole essere un collegamento tra i commercialisti e il territorio, mettendo in campo iniziative per migliorare la sostenibilità dell’ente e la qualità delle prestazioni per i colleghi”.