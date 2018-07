Michelin, risultati primo semestre a due velocità

editato in: da

(Teleborsa) – Risultati di bilancio a due colori nel primo semestre del 2018 per Michelin. L’azienda produttrice di pneumatici ha visto aumentare i propri utili a fronte di un lieve calo del fatturato, comunque in linea con le attese di mercato.

Si attesta a 917 milioni di euro l’utile netto della società, che sale del 6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Superate le previsioni degli analisti di Reuters, che erano per 873 milioni di euro.

Si mostra invece in calo il fatturato sulle vendite (-4,1%), soprattutto a causa di tassi di cambio sfavorevoli, attestato a 10,60 miliardi di euro a fronte degli 11,05 miliardi dell’anno precedente. Anche in questo caso il dato è perfettamente in linea con le attese di mercato (10,59 miliardi di euro).

Si attesta invece a 1,32 milioni di euro il risultato operativo dell’attività ordinaria, mostrando un calo del 4,7% rispetto agli 1,39 milioni registrati nel primo semestre 2017.

Il titolo Michelin registra attualmente moderati guadagni sul listino di Parigi, dove sale dell’1,53%.