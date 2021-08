Michael Burry scommette contro il fondo ARKK di Cathie Wood

editato in: da

(Teleborsa) – Il noto investitore americano Michael Burry – tramite la sua società Scion Asset Management – possedeva contratti ribassisti contro 235.500 azioni dell’ARK Innovation ETF alla fine del secondo trimestre, secondo quanto risulta da un deposito normativo. La nuova posizione vale quasi 31 milioni di dollari.

L’ARK Innovation ETF – incentrato su aziende tech – è il principale exchange-traded fund di Cathie Wood, fondatrice e CEO di ARK Investment Management (società di gestione degli investimenti) e personalità molto ascoltata a Wall Street.

Burry è invece conosciuto per essere stato il primo investitore a prevedere e trarre profitto dalla crisi dei mutui subprime verificatasi tra il 2007 e il 2010 ed è stato reso famoso grazie all’interpretazione di Christian Bale nel film “The Big Short” (in italiano “La grande scommessa”). Da allora gestisce Scion Asset Management.

(Foto: © Kladej Voravongsuk / 123RF)