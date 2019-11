Michael Bloomberg, chi è il filantropo con un patrimonio di 54 miliardi che sfiderà Trump

editato in: da

La sfida è lanciata apertamente: Michael Bloomberg scende in campo contro Donald Trump per le elezioni americane che si terranno nel novembre 2020. Miliardario contro miliardario, visto che colui che vuole ‘detronizzare’ il Tycoon è uno degli uomini più ricchi del pianeta con un patrimonio stimato in 54,4 miliardi di dollari. Molti di più di quelli posseduti da Trump.

La notizia che il magnate 77enne originario di Boston si sia convinto a rientrare nell’agone politico (in passato è stato sindaco di New York per 3 mandati) l’ha data ufficialmente lui stesso divulgando un video di circa un minuto in cui annuncia la sua corsa alla Casa Bianca nelle file del Partito Democratico. E sembra fare sul serio: per la sua campagna elettorale ha già speso 30 milioni di dollari in spot. Soldi suoi perché, come fa sapere il suo entourage, Michael “non può essere comprato”. Dunque si autofinanzia, anche perché, per ciò che concerne i conti in banca, non ha alcun problema.

La decisione di Bloomberg non arriva del tutto inaspettata. Già nel 2016 aveva strizzato l’occhio alle elezioni presidenziali, come indipendente. Nel 2018 si è poi iscritto al Partito Democratico americano partecipando al dibattito pubblico sulle elezioni di metà mandato, salvo poi rinunciare alla corsa a marzo. “Penso che avrei battuto Donald Trump all’elezione generale ma riconosco la difficoltà di vincere la nomination democratica in un campo così affollato”, aveva dichiarato in merito alla decisione di defilarsi pur tuttavia finanziando con decine di milioni di dollari le campagne di alcuni candidati dem.

Ora, però, Bloomberg è più convinto. A farlo schierare nuovamente in prima linea (si aggiungerà ai 17 altri candidati alle primarie e si presenterà come un candidato moderato), è la certezza che nessun’altro dem, tranne lui, abbia le qualità per sconfiggere Trump nel 2020. “Non possiamo permetterci altri quattro anni di decisioni sconsiderate e immorali”, ha dichiarato riguardo all’attuale Presidente Usa. “Trump – ha aggiunto – rappresenta una minaccia esistenziale al nostro Paese e ai nostri valori. Se fosse confermato per altri quattro anni, potremmo non riprenderci mai più dai danni che potrebbe fare”.

Bloomberg, nato a Boston nel 1942, ha costruito il suo impero finanziario grazie alla celebre società che porta il suo nome, una realtà attiva a livello globale nel mondo dell’informazione e dei dati finanziari. La politica è un suo vecchio pallino: nel 2001 si è candidato nelle file del Partito Repubblicano per diventare sindaco di New York. Nel 2002 viene eletto. Rimane in carica per altri due mandati, fino al 2013. Durante il secondo mandato si stacca dalla ‘costola’ dell’Elefante e diviene indipendente.

È particolarmente conosciuto anche per la sua attività filantropica. Forbes e Shook Research lo hanno piazzato alla terza posizione dei principali 50 donatori d’America.