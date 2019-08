MIBAC, chiarimento sull’autonomia dei musei

editato in: da

(Teleborsa) – Un chiarimento necessario, quello riguardante l’autonomia dei Musei. Secondo quanto riporta il Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC) i direttori mantengono la stessa capacità di spesa e gestionale. L’autonomia scientifica viene rafforzata, nei comitati scientifici entrerà un componente del Comune e un componente verrà nominato direttamente dal Direttore del museo.

I CDA dei musei sono stati aboliti per accorciare la procedura e la ratio del decreto di riorganizzazione è dunque volta a razionalizzare e semplificare la gestione dei siti, ma non chiude all’autonomia dei medesimi. Il decreto di riorganizzazione nel definire all’articolo 29 quali istituti sono dotati di autonomia prevede espressamente la possibilità di crearne di nuovi con ulteriori decreti ministeriali da adottare in attuazione della riforma. Bonisoli in diverse pubbliche occasioni ha affermato la volontà di istituirne di nuovi, a costo zero, come nel caso del Vittoriano.