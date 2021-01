MF Insurance Awards, tre premi riconosciuti alla Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo

editato in: da

(Teleborsa) – In occasione della cerimonia di premiazione MF Insurance Awards di ieri organizzata da Milano Finanza e ClassCnbc in collaborazione con Assinews e Fondazione Italiana Accenture, sono stati riconosciuti alla Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo tre premi.

Ad Intesa Sanpaolo Vita è andato il Premio Insurance Elite, come Compagnia dell’anno per le acquisizioni di RBM Salute e del ramo assicurativo di Ubi, che hanno ulteriormente rafforzato la propria posizione di leadership nel mercato italiano. Ad Intesa Sanpaolo RBM Salute il Premio Compagnie di Valore, per la miglior efficienza di gestione nei vari Rami Danni e il Premio Compagnie di Valore, come migliore compagnia nel Ramo Malattie. Infine, ad Intesa Sanpaolo Assicura è stato assegnato il Premio Leone d’Oro, per la miglior comunicazione esperienziale Area X per diffondere la cultura assicurativa.

Durante la cerimonia è intervenuto Nicola Maria Fioravanti, Amministratore Delegato di Intesa Sanpaolo Vita e Responsabile della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo. “Il tema della diffusione della cultura assicurativa ci sta particolarmente a cuore insieme alla valorizzazione del talento dei giovani, alla sostenibilità e all’innovazione – ha dichiarato – A fine 2019 abbiamo creato Area X a Torino, uno spazio dove i visitatori possono acquisire consapevolezza sull’importanza della prevenzione e della protezione attraverso la realtà virtuale, e sosteniamo già dallo scorso anno il Master in Insurance Innovation, un percorso formativo post laurea che guarda ad un business centenario con gli occhi del futuro”.

“Il 2020 per noi è stato un anno importante che ha confermato la solidità del nostro Gruppo e la validità delle nostre scelte a partire dal modello di bancassicurazione – ha aggiunto Fioravanti – Le operazioni societarie che hanno riguardato RBM e UBI sono un’ulteriore dimostrazione della nostra volontà di crescere come Wealth and Protection Company, ampliando la gamma dei prodotti, dei servizi e la qualità della protezione che offriamo ai nostri clienti”.

“Come Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo, quest’anno ci aspettiamo, inoltre, di continuare a crescere e ad espanderci nei servizi di protezione alle imprese, mantenendo sempre buoni livelli di redditività e patrimonializzazione. Per rispondere alle esigenze specifiche della clientela corporate, abbiamo creato anche una nuova agenzia che, grazie a una rete di sales specializzati, renderà maggiormente accessibili tutte le soluzioni di protezione non standardizzate delle nostre compagnie”, ha concluso l’Amministratore Delegato di Intesa Sanpaolo Vita e Responsabile della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo.