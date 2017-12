Metropolitane, Mazzoncini: “investimenti ingenti, FS punta a siviluppare 7-8 linee”

(Teleborsa) – I nuovi treni Rock e Pop arrivano in anteprima nella centralissima piazza della Repubblica a Firenze, nel Villaggio Trenitalia #lamusicastacambiando.

La città del Giglio ospita la terza tappa del road show di Trenitalia che toccherà le principali piazze italiane per far conoscere a cittadini e pendolari i nuovi convogli della flotta regionale, destinati dal 2019 a rivoluzionare positivamente l’esperienza di viaggio dei clienti.

A margine dell’evento, Teleborsa ha intervistato l’Amministratore Delegato di Fs Italiane, Renato Mazzoncini, a proposito delle prospettive, tempistiche e modalità che avrà il progetto, oggetto dell’accordo siglato con Cassa Depositi e Prestiti, per lo sviluppo delle reti metropolitane.

“Puntiamo a realizzare almeno 7-8 linee metropolitane”, ha affermato il manager, precisando che per questo sono stati investiti 9 miliardi.

Mazzoncini ha spiegato che lo strumento con cui verrà realizzato questo progetto è il project financing, mettendo insieme le risorse investite dall’azienda, dallo Stato e da CDP, per un totale stimabile in circa 15 miliardi di euro.

“Quindi abbiamo la possibilità di dare un’accelerazione ad un comparto vitale per la mobilità delle città metropolitane”.