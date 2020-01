Metro Napoli, scontro fra treni su Linea 1: cinque feriti non gravi

editato in: da

(Teleborsa) – Sono cinque i feriti trasportati in ospedale a Napoli, a causa dello scontro fra treni della metropolitana avvenuto nel capoluogo campano attorno alle 7 di questa mattina.

L’incidente è avvenuto sulla Linea 1 tra le stazioni di Colli Aminei e Piscinola in prossimità di una strettoia: un treno che dal deposito si stava immettendo sul binario 1 non avrebbe rispettato il segnale di stop, scontrandosi con un altro che viaggiava sul medesimo binario entrando in stazione e coinvolgendo anche un terzo convoglio, con a bordo molti passeggeri, che era appena partito dal binario 2.

Fra i cinque ricoverati in ospedale i due macchinisti, entrambi non in gravi condizioni. Diversi passeggeri sono stati medicati sul posto per escoriazioni.