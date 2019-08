Metro AG, precipita il titolo in Borsa su possibile flop offerta takeover

editato in: da

(Teleborsa) – Profondo rosso per i titoli della tedesca Metro AG. Le azioni della società sono in picchiata alla borsa di Francoforte, dove evidenziano uno scarto negativo del 7,61%. A penalizzare il titolo la notizia di un passo indietro del miliardario ceco Daniel Kretinsky che aveva messo sul piatto 5,8 miliardi di euro. Un brutto colpo per Olaf Koch, amministratore delegato del grossista alimentare, che contava sul takeover.

Lunedì, il veicolo finanziario di Kretinsky e del suo partner Patrik Tkac ha ammesso di non esser riuscito a convincere i due azionisti fondatori del gruppo cash-and-carry – Meridian Foundation e Otto Beisheim Foundation- a sostenere la sua offerta da 16 euro per azione. Con i due azionisti che detengono una partecipazione superiore al 20% in Metro, appare alquanto improbabile che la EP Global Commerce di Kretinsky raggiunga la soglia del 67,5% necessaria per il successo dell’operazione.

L’offerente ha dichiarato che non aumenterà il suo prezzo né abbasserà la soglia minima di accettazione. Quindi l’offerta, che scadrà mercoledì, è destinata al flop.