Meteo, caldo africano sull’Italia: temperature record e bollino rosso in tante città

(Teleborsa) – Dopo un maggio instabile e piovoso, giugno di fuoco. Una eccezionale ondata di caldo africano ha infatti investito lo Stivale con temperature record .

Oggi, giovedì 27 giugno, le città da bollino rosso sono Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Rieti e Roma. A queste sei città si aggiungeranno domani, venerdì, Bari, Bologna, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Torino, Venezia, Verona e Viterbo con il Ministero della Salute che lancia l’allarme non solo per le fasce più deboli ma per tutta la popolazione, raccomandandosi di evitare l’esposizione diretta al sole tra le 11 e le 18 e non svolgere attività fisica intensa all’aria aperta nelle ore più calde. Tra le altre indicazioni, bere liquidi, seguire un’alimentazione leggera, fare attenzione alla corretta conservazione dei farmaci e utilizzare correttamente il condizionatore.

Da Croce Rossa un numero verde – E proprio per assistere e consigliare chiunque abbia bisogno di sostegno, assistenza e consigli con una particolare attenzione a bambini e anziani, Croce Rossa Italiana ha attivato un numero verde gratuito 800-065510 attivo 24 ore al giorno.

Situazione drammatica anche in Europa: in Francia per esempio sono già numerose le allerte emanate dall’Agenzia Météo France con temperature record a Parigi ma anche Lione e Tolosa. Si registrano purtroppo vittime. In alcune città sono stati rinviati di qualche giorno gli esami di terza media.

Clima sahariano anche in Germania dove è stata raggiunta nella giornata di ieri, mercoledì 26 giugno, la massima temperatura mai registrata nel paese nel mese di giugno. Il record di 38,6 gradi è stato raggiunto alle 14.50 nella località di Coschen, al confine con la Polonia, ha reso noto il servizio meteo tedesco. Il precedente record risaliva al 1947, quando erano stati registrati 38,5 gradi il 27 e 28 giugno nella città occidentale di Buehlertal.