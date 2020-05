MES “light”: è Cipro è il primo paese a richiederlo

editato in: da

(Teleborsa) – È Cipro il primo paese dell’area Euro ad annunciare la decisione di utilizzare il nuovo MES “light” per le spese sanitarie.

Lo ha annunciato il ministro delle Finanze cipriota Constantinos Petrides. “Ovviamente useremo il MES per le spese sanitarie”, ha spiegato Petrides che ha spiegato come il Governo di Nicosia stia calcolando le spese già sostenute e quelle previste per il futuro per compilare il modulo di richiesta già disponibile.

A riportare la notizia il quotidiano cipriota Phileleftheros.

(Foto: © Michael Novelo / 123RF)