Mes, la Camera approva la risoluzione della maggioranza

(Teleborsa) – La Camera approva la risoluzione unitaria di maggioranza sulle comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista del prossimo Consiglio europeo in programma il 12 e il 13 dicembre.

Il testo è stato approvato a Montecitorio con 291 voti a favore e 222 contrari. La risoluzione contiene la posizione del governo sul Mes e la riforma del Fondo Salva-Stati che, ha ricordato Conte, “non apporta modifiche sostanziali e, in particolare, non introduce alcun automatismo nella ristrutturazione del debito di uno Stato”.

“L’Italia non ha nulla da temere” – ha aggiunto il premier – “perché il suo debito è pienamente sostenibile, come dimostrano le valutazioni delle principali istituzioni internazionali, inclusa la Commissione, e come confermano i mercati”.

Nel testo è specificata anche la posizione del governo italiano su altri temi a partire dal bilancio comune europeo e il Quadro Finanziario Pluriennale proposto dalla Finlandia con “ipotesi di allocazione dei fondi, peraltro non esaustive” definite “insoddisfacenti” da Conte.