MES, domani in Commissione al Senato informativa di Gualtieri

(Teleborsa) – L’informativa del ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in vista della riunione dell’Eurogruppo del 30 novembre sulla riforma del MES e sull’introduzione del dispositivo di sostegno al fondo di risoluzione unico avrà luogo in commissione al Senato come approvato dalla capigruppo e non in Aula come chiesto dall’opposizione.

La stessa Aula ha infatti bocciato la richiesta e quindi l’informativa dovrebbe tenersi nelle commissioni congiunte di Bilancio e Politiche Ue.

Intanto da Palma di Maiorca a margine del vertice italo-spagnolo il ministro Gualtieri ha assicurato che “i ristori saranno come

sempre coerenti alle misure” intraprese dall’esecutivo e ha dichiarato che i ristori per i gestori degli impianti sciistici non dovrà passare necessariamente per un decreto.

Quanto invece al possibile intervento del governo sulle scadenze fiscali il ministro dell’Economia ha annunciato che “l’intervento sulle tasse sarà molto largo”.